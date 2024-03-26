Захватчики потеряли за сутки десятки боевых бронированных машин.

Новые потери России в войне с Украиной стремительно преодолели новую "красную линию" и пересекли отметку 438 тысяч противников.

За прошедшие сутки ликвидировали 770 оккупантов, и после этого общие вражеские потери составляют 438 160 захватчиков, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, размещенном на его странице в Facebook. Противники также потеряли 24 боевые бронированные машины, шесть танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

Еще "минусовано" 14 дронов оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты, 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы спецтехники.

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16 марта - это 762 сутки с начала полномасштабного российского вторжения на нашу территорию. Россияне на ряде направлений пытаются прорвать оборону украинцев. Генштаб ВСУ утром 26 марта поделился, что на фронте за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений, и "горячее всего" было на Новопавловском и Лиманском направлениях.

Враги получают достойный отпор и несут серьезные потери. Стоит отметить, что потери РФ на 25 марта 2024 года составляли примерно 437 390 противников.

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