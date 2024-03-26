Повреждения судна уточняются.

Поражен корабль "Константин Ольшанский", который раньше россияне украли в Украины. Сейчас этот корабль небоеспособен.

Спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что кроме двух больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов" и разведывательного корабля "Иван Хурс" , поражен и корабль "Константин Ольшанский", который россияне украли у Украины.

"Детективная история развернулась вокруг большого десантного корабля "Константин Ольшанский" – это украинськй БДК, который в 2014 году был захвачен российскими оккупантами", - сказал Плетенчук в эфире FREEДОМ.

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По его словам, это было в Крыму и этот корабль 9 лет стоял в Севастопольской бухте и его разбирали на запчасти, банально грабили.

"А на 10 год войны они поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли этого проекта 775, и было принято решение его восстановить", - рассказал Плетенчук.

По его словам, на протяжении года провели восстановительные работы. При этом хотили совершить подлог, чтобы отрапортовать московскому руководству, что якобы восстановили из "своих" больших десантных кораблей, которые повредила Украина, или , или "Оленегорский горняк", потому что там повреждения такие, что их восстановление под большим вопросом. Наш корабль хотели выдать за один из этих кораблей.

При этом наш корабль враг хотел использовать против Украины, поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном". Плетенчук сказал, что уточняется степень повреждений корабля, но он точно сейчас не боеготов.

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