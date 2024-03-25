Поражено здание военно-морской базы "Севастополь" и три вражеских корабля.

В ходе успешной операции поражены, вероятно, не только два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", но и разведывательный корабль "Иван Хурс". Об этом сказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Сейчас мы можем подтвердить это поражение (речь идет о "Ямале" и "Азове" - УНИАН). Сейчас так же верифицируется информация о возможном поражении еще одной единицы - третьей", - отметил он.

Позже уточнил, что речь идет о разведывательном корабле "Иван Хурс". По его словам, такие заявления требуют верификации из нескольких источников. "Так или иначе один из этих ВДК уже стоит на заводе на ремонте. И учитывая повреждения можем сказать, что сейчас из 13 единиц, которые россияне приготовили для того, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остается только три единицы. А что касается непосредственно кораблей этого проекта из состава именно ЧФ не осталось ни одной", - подчеркнул Плетенчук.

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Он рассказал, что было поражено здание военно-морской базы "Севастополь" и также нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам. При этом отметил, что база - это структура, которая обеспечивает деятельность флота в целом, поэтому это может привести не только к проблемам со связью, о чем уже есть сообщения в российских пабликах, но и по обеспечению, текущему ремонту и многим другим вопросам.

"По состоянию на сейчас можем сказать, что операция была успешна, удар был нанесен серьезный и вред существенный", - подчеркнул Плетенчук.

На вопрос по поводу того, где сейчас россияне заправляют свои корабли, поскольку нанесены удары по российским нефтебазам, спикер отметил, что у ЧФ РФ в той акватории есть минимум две базы, в частности. "Будет ли она справляться с таким количеством задач? Нет. Потому, что она не была рассчитана на такое количество кораблей. Тем не менее, некоторые логистические инструменты у них остаются и существуют различные способы решения таких проблем. Но они все достаточно серьезно затягивают процесс подготовки корабля к выходу в море и очень сильно усложняют работу для военной логистики.

Уничтожение вражеских кораблей в Черном море - подробности

Как сообщал УНИАН, на днях были поражены два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что 23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России.

В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод черноморского флота РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" критический: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

Также в СМИ сообщалось, что в результате атаки украинских войск на оккупированный полуостров Крым был поврежден разведывательный корабль в ночь с 23 на 24 марта, когда по Севастополю было запущено 18 ракет. Россияне смогли сбить 11 из них. Отмечалось, что по судну попали сразу две ракеты.

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