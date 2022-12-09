Отмечается, что это свидетельствует о способностях украинской оборонной промышленности к инновациям, тогда как РФ вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники.

Украина атаковала два российских аэродрома в сотнях километров от границы, используя модифицированные беспилотники советского времени.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с деталями операции, речь идет о самолетах-разведчиках Ту-141.

"Ключевым фактором успеха стала неожиданность. Ничего подобного Россия просто не ожидала", — сказал человек, который работает с украинским правительством.

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Это атака свидетельствует о способностях украинской оборонной промышленности к инновациям, тогда как РФ вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники. В издании отметили, что это демонстрирует "новые смертоносные возможности страны, которая полагается на импортное оружие для отражения нападения России".

Как известно, Украина в течение нескольких месяцев запрашивала у западных союзников ракеты большой дальности и беспилотники, однако получает отказ из-за опасений, что ВСУ будут атаковать территорию России. В издании прогнозируют, что если так продолжится, то Украине придется продолжать полагаться на модифицированные БПЛА.

Отмечается, что СНБО и Минобороны Украины отказались комментировать изданию атаку по аэродромам.

Взрывы на российских аэродромах: основная информация

Как ранее сообщал УНИАН, на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одном в Курской области произошли взрывы.

Позже появились спутниковые снимки, подтверждающие "исчезновение" истребителей с этих аэродромов. Так, на аэродроме "Дягилево" со стоянки исчезло по меньшей мере 9 бомбардировщиков.

В украинской разведке заявили, что за все произошедшее на этих аэродромах несет ответственность сама же Россия. В то же время Миноборы РФ обвинило в атаке Украину. В России заявили, что использовались дроны советского производства.

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