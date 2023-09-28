Западное оружие дало Украине возможность противостоять тактике ведения войны РФ, отметил британский военный аналитик.

Успех Украины в нанесении ударов по ключевой военной инфраструктуре России обусловлен сочетанием факторов, в том числе доступным диапазоном вооружений. Такое мнение высказал британский военный аналитик Шон Белл, отвечая на соответствующий вопрос, передает Sky News.

"Западное высокотехнологичное высокоточное оружие дало Украине возможность противостоять тактике ведения войны России 20-го века", - отметил он.

По его словам, именно "современная боевая мощь 21-го века в западном стиле" дало Украине асимметричное преимущество перед РФ.

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"Россия явно не ожидала, что война с Украиной продлится дольше нескольких дней - Москва ожидала, что Украина подчинится, и притом быстро… Однако, по мере развития войны и роста уверенности Запада в военных возможностях Украины расширился и спектр вооружений, доступных Украине. Это позволило Украине провести ряд целенаправленных атак на ключевые российские военные объекты, - добавил Белл. - Каждая из этих атак является явной демонстрацией России того, что ей предстоит борьба".

Аналитик уверен, что чем дольше продолжается война, тем больше ослабляется основной военный потенциал России:

"Нанося удары по ключевым российским военным объектам, Украина вынуждает Россию пересмотреть приоритеты своих вооруженных сил и возможностей. Россия никогда не ожидала, что окажется настолько уязвимой перед украинским нападением, поэтому теперь ей приходится использовать ограниченные запасы средств ПВО, солдат и других военных средств в оборонительных целях, а не в наступлении. Возможно, это и не окажется решающим, но оно увеличивает шансы Украины на прорыв линии фронта и подрывает способность России не допустить, чтобы любой прорыв стал катастрофическим".

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские воины из подразделений ракетных войск поразили, в частности, пункт управления российских оккупантов и шесть вражеских артиллерийских средств. Авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также отмечалось, что украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

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