На южном фронте элитные подразделения российской армии продолжают деградировать под давлением атак украинских Сил обороны, которые, скорее всего, уже достигли окраин Новопрокоповки, сообщают аналитики американского Института войны.
"Деградировавшие подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Российской Федерации все чаще контратакуют в районе Новопрокоповки, что позволяет предположить, что украинские контрнаступательные операции, возможно, привели к деградации относительно более элитных российских воздушно-десантных подразделений, которые отвечали за контратаки в этом районе", - пишут аналитики.
Отмечается, что в начале-середине августа российские войска перебросили части более элитных 7-й и 76-й дивизий ВДВ на Ориховское направление, и их контратаки в районе Новопрокоповки позволяют предположить, что украинское наступление достигло окраин этого населенного пункта.
"Российское командование рискует сделать небоеспособными и без того деградировавшие части 70-го и 71-го мотострелковых полков, если они будут активно использовать эти подразделения для отражения наступления украинских войск под Новопрокоповкой", - отмечается в сообщении ISW.
Кроме того, сообщается, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии дислоцируются еще в Токмаке, что свидетельствует о том, что российское командование не укомплектовало многоэшелонированную оборону на юге Украины и очевидно, количество российских сил на последующих линиях обороны будет значительно меньше
"Вполне возможно, что незамеченные элементы других российских частей и соединений удерживают позиции на тыловых оборонительных позициях, хотя нынешняя готовность российских сил к удержанию позиций на линии фронта указывает на то, что это маловероятно", - отмечают аналитики.
Кроме того, между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу западной части Запорожской области, растет межэтническая напряженность. Это, как отмечают в ISW, также может поставить под угрозу целостность российской обороны и сплоченность подразделений на фоне недавних успехов Украины в этом районе.
Ситуация на южном фронте
Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун анонсировал "хорошие новости" с Южного фронта.
По его словам, сейчас на окраинах Вербового ВСУ готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи. Туда россияне подтягивают свои резервы, а украинские защитники палят по ним из артиллерии.