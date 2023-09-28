Враг также тщетно пытался наступать в районе Марьинки, отметили в Генштабе.

Украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Как идет речь в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Авиационные удары нанесены по 25 населенных пунктах в Черниговской, Харьковской области, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов этих же областей, а также Сумской.

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"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны Украины отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

"На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Шахтерском направлении ВСУ успешно отразили атаку врага в районе Ровнополя Донецкой области.

"На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, но успеха не имел", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, продолжаются наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"...на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области России.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 28 сентября, Генштаб заявил, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Кроме того, были уничтожены два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

В то же время подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести вражеским артиллерийским средствам.

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