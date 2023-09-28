Ночью захватчики атаковали Украину 39 "Шахедами", из которых 31 был сбит, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские воины из подразделений ракетных войск поразили, в частности, пункт управления российских оккупантов и шесть вражеских артиллерийских средств.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки российские оккупанты применили пять ударных беспилотников типа Shahed-136/131, три из которых были уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны.

"Кроме того, сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский "Шахед", - отмечается в сообщении.

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В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки всего враг нанес два ракетных и 57 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, гражданская больница, два гражданских предприятия и другая инфраструктура.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести вражеским артиллерийским средствам.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 сентября, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в ночь на 28 сентября Россия массирована атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа"Шахед". По ее данным, силы противовоздушной обороны сбили более 30 этих беспилотников.

Гуменюк отметила, что атака происходила путем запуска нескольких групп ударных дронов с разных направлений. ПВО работала фактически вдоль всего южного направления, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

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