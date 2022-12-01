РФ сейчас концентрирует основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью выхода на админграницу Донецкой области.

С целью дестабилизации обстановки в Украине РФ будет продолжать наносить ракетные удары по инфраструктуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге относительно обстановки на фронте российско-украинской войны. По ее словам, стратегические цели Кремля в отношении Украины остались неизменными.

"Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы нашего государства путем нанесения массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам. С целью дестабилизации обстановки в Украине РФ будет продолжать наносить ракетные удары и осуществлять наступательные мероприятия на Донецком направлении", - сказала Маляр.

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Она отметила, что наибольшая активность врага сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"С целью выхода на административную границу Донецкой области РФ концентрирует основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях Россия сосредотачивается на том, чтобы удержать захваченные территории", - проинформировала заместитель министра обороны.

По словам Маляр, враг осуществляет сейчас перегруппировка войск, восстанавливает боеспособность отдельных частей и подразделений, а также продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для дальнейшего их направления в Украине.

Она добавила, что в то же время общественно-политическая обстановка на временно оккупированных территориях продолжает ухудшаться, в частности из-за прибытия значительного количества недавно мобилизованных российских военнослужащих.

"Большинство из прибывших оккупантов, находясь в общественных местах и рынках, где они скупают продукты питания, напитки, теплую одежду в общении с местным населением ведут себя вызывающе, проявляют грубость и провоцируют столкновения", - сказала Маляр.

Что происходит на фронте

Как известно, российские оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре. Всего за сутки они 34 раза обстреляли территорию Херсонской области.

Также российские войска ночью накрыли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области.

По данным Генштаба, командование РФ запретило своим солдатам разгружаться/загружаться на железной дороге менее чем в 100 километрах от украинских позиций.

Известно, что Россия имеет значительные резервы для усиления своих группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях на севере Крыма.

Кроме того, по данным командования ВМС Вооруженных сил Украины, Россия убрала с Черного моря носителя "калибров".

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