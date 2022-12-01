Оккупанты надеются усилить этими резервами свои группировки на двух направлениях.

Россия удерживает на севере аннексированного Крыма значительные резервы для усиления своих группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

Как заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center, основные резервы сосредоточены в Джанкойском районе.

"Город Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на ВОТ Крым, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск и вооружения и военной техники ВС РФ. Так, по данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка (Джанкойский район - ред.) находится около 750 единиц вооружения и военной техники", - сказал Громов.

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Возвращение Крыма под контроль Украины - важные новости

РФ захватила Крым весной 2014 года, против такого акта агрессии выступил почти весь мир. Тогда ряд западных стран наказали Россию санкциями.

Украина сначала хотела вернуть Крым дипломатическим путем, однако после полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию все изменилось. Теперь Киев готов бороться за свою землю не только на политической арене. Страны Запада, в том числе США и Польша, помогают Украине вооружением и военной техникой.

Киев с самого начала просил у партнеров предоставить ему истребители, чтобы закрыть небо от вражеских ракет. Отставной адмирал Военно-морских сил США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что в Альянсе пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны, - предоставление Киеву истребителей.

Напомним, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что через 6 месяцев Крым уже будет освобожден от врагов. Эти слова очень разозлили зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По мнению советника ОП Алексея Арестовича, возвращение Крыма под контроль Киева уже через шесть месяцев вполне возможно.

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