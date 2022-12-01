На боевом дежурстве находится 6 кораблей.

По состоянию на 1 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 российских кораблей. При этом страна-оккупант убрала носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Как сообщает прессслужба командования ВМС ВСУ в Twitter, носителей крылатых ракет также нет на боевом дежурстве в Азовском море.

В то же время в Средиземном море сейчас находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет. В Азовском море оккупант продолжает удерживать на боевом дежурстве 2 корабля.

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Ракетный террор РФ: что известно

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, на подготовку к массированным ракетным ударам по Украине россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.

Предыдущий ракетный удар россияне совершили 23 ноября, тогда Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них было сбито.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к отражению возможных ракетных ударов россиян.

В то же время 28 ноября 2022 года Игнат подчеркнул, что сейчас наблюдается высокая авиационная активность самолетов Российской Федерации на севере, юге и востоке. Он добавил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.

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