По данным Резниченко, в результате обстрелов никто не пострадал.

Ночью российские оккупанты восемь раз из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли две общины Днепропетровщины. Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне с вечера до утра били по Никопольщине "Градами" и тяжелой артиллерией. Под вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, люди не пострадали", - сообщает он.

Резниченко сообщил, что в Червоногригоровской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

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Он отмечает, что в Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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