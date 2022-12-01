С начала войны нанесли огневое поражение 34 пунктам управления, 47 составам врага с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более чем в 100 районах сосредоточения живой жили оккупантов.

Работа ракетно-артиллерийских войск ВСУ по логистическим цепочкам российских оккупантов настолько эффективна, что захватчики оттягивают их подальше от фронта.

Так, командующий группировки войск захватчиков в Украине Сергей Суровикин запретил российским солдатам разгружаться/загружаться на железной дороге менее чем в 100 км от позиций Сил обороны Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"По имеющейся информации, с учетом потерь... Суровикин приказал запретить проведение любых разгрузочно-погрузочных работ на железнодорожном транспорте на расстоянии менее 100 км до линии боевого соприкосновения", – сказал он.

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По словам чиновника, с начала полномасштабной войны нанесено огневое поражение по 34 пунктам управления, 47 составам врага с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более чем 100 районам сосредоточения живой жили оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины поразили 7 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники (ВВТ), состав горюче-смазочных материалов, а также пять других важных объектов противника.

С начала войны Российская Федерация потеряла ориентировочно 89 тысяч 440 человек военных.

Также стало известно, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. На это указывают спутниковые снимки.

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