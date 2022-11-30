Украина может получить технику, благодаря которой возможен коренной перелом в войне с РФ, поделился полковник.

Украина реально может вернуть под свой контроль захваченный РФ Крым за 6 месяцев.

Если наша страна получит от Польши модернизированные многоцелевые истребители МиГ-29, то в войне с Россией произойдет коренной перелом, рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"Конечно реально (вернуть Крым под контроль Украины за 6 месяцев - Ред.)", - сказал он.

Собеседник привел простой пример того, как наша страна может быть быстро усилена.

"…например, завтра Соединенные Штаты отдают Польше МиГ-29, которые у них забрали, они сейчас в Рамштайне стоят под охраной, и Польша передает нам эти МиГи. Они могут сделать коренной перелом в этой войне", - заявил эксперт.

По его словам, эти самолеты настолько модернизированные, что могут спокойно вести боевую работу в условиях систем противовоздушной обороны, которые имеет Россия.

Возвращение Крыма под контроль Украины - важные новости

РФ захватила Крым весной 2014 года, против такого акта агрессии выступил почти весь мир. Тогда ряд западных стран наказали Россию санкциями.

Украина сначала хотела вернуть Крым дипломатическим путем, однако после полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию все изменилось. Теперь Киев готов бороться за свою землю не только на политической арене. Страны Запада, в том числе США и Польша, помогают Украине вооружением и военной техников.

Киев с самого начала просил у партнеров предоставить ему истребители, чтобы закрыть небо от вражеских ракет. Отставной адмирал Военно-морских сил США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что в Альянсе пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны, - предоставление Киеву истребителей.

Напомним, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что через 6 месяцев Крым уже будет освобожден от врагов. Эти слова очень разозлили заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По мнению советника ОП Алексея Арестовича, возвращение Крыма под контроль Киева уже через шесть месяцев вполне возможно.

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