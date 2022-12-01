Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 ранены.

За минувшие сутки, 30 ноября, российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

"Херсонский район – под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку. Бериславский район – российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку", – рассказал он.

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По имеющейся информации, из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Ситуация на Херсонщине

9 ноября стало известно, что российские захватчики решили отступить с правобережья Днепра в Херсонской области на левобережье. Уже 11 ноября в Херсон зашли защитники Украины.

Сейчас Вооруженные Силы Украины держат позиции врага на левом берегу Днепра Херсонской области под огневым контролем.

После отступления россияне начали активно обстреливать Херсон и общины области. В частности, за предыдущую неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области.

29 ноября российские оккупанты попали в областную клиническую больницу в Херсоне.

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