По его словам, Путин пытается остановить предоставление базовых услуг украинцам.

Президент РФ Владимир Путин хочет использовать зиму как оружие на войне. Поэтому Украина и ее союзники должны быть готовы к новым попыткам России разрушить украинскую критическую инфраструктуру.

Как сообщает Укринформ, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время прессконференции в Бухаресте. По его словам, Путин пытается остановить предоставление базовых услуг украинцам.

"Президент Путин пытается разрушить энергетическую и газовую инфраструктуры и остановить предоставление базовых услуг украинцам. Делая так в начале зимы, он демонстрирует, что хочет использовать зиму как оружие против Украины. Это ужасно, и мы должны быть готовыми к дальнейшим атакам", – подчеркнул Столтенберг.

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По словам генсекретаря НАТО, именно из-за этого страны Альянса усилили поддержку Украины.

"Союзники оказывают современные системы противовоздушной обороны и другие системы, которые могут реагировать на угрозы, которые представляют различные типы дронов, управляемых и баллистических ракет. Я ожидаю, что одним из посылов встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте будет необходимость дальнейшего наращивания поставок как противовоздушных систем, так и запасных частей, обучения и боеприпасов различных систем противовоздушной обороны, поскольку нам надо помочь Украине защититься от такого ужасного типа войны", – добавил Столтенберг.

Российские удары по инфраструктуре: какова ситуация в Украине

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, за девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по нашей стране. При этом 97% российских целей были гражданскими, а 220 ударов пришлись на объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за обстрелов во многих регионах Украины возникли серьезные проблемы с электроснабжением, введены аварийные отключения света.

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина может остаться в полной темноте уже через несколько недель. Если не защитить критическую инфраструктуру, то она больше не будет работать. Для этого нужно создать мощную противовоздушную оборону.

28 ноября 2022 года советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что с сегодняшнего дня украинцам надо быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. На подготовку таких атак россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней. Он добавил, что не следует пренебрегать правилами безопасности, а также нужно держать заряженными повербанки и сделать запасы воды.

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