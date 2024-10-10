Российские склады подверглись эффективным ударам с украинской стороны, и в последующие недели станет понятно, идет ли у РФ накопление ресурсов для нанесения более интенсивных ударов.

Эффект от точных ударов по арсеналам и складам Российской Федерации проявится в ближайшие недели. Об этом в эфире на Радио NV сказал руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

В частности, он проанализировал последние успешные украинские атаки на военные объекты, которые находятся на российской территории.

"Эффект от уничтожения российских арсеналов, по идее, должен проявиться в ближайшие недели", - подчеркнул Мельник.

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Эксперт прокомментировал атаку на базу хранения ударных дронов типа "Шахед" в населенном пункте Октябрьский Краснодарского края РФ, где хранилось около 400 ударных дронов.

Мельник отметил, что 400 "шахедов" - это, в среднем, примерно недельная норма дронов, которые Россия запускает по Украине.

"Мы прекрасно понимаем, что отсутствие их массированных комбинированных ракетно-дроновых уже в течение почти шести недель - это признак того, что Россия накапливает эти средства для проведения этой атаки в будущем. Это даже не вопрос в том, будет она или нет. Это вопрос, когда она состоится. И поэтому, уничтожение 400 дронов - если мы говорим о массированной атаке, это, по крайней мере, мы обезопасили себя от одной такой атаки или двух", - подчеркнул Мельник.

Он считает, что в течение нескольких следующих недель удастся получить ответ, идет ли в РФ накопление ресурсов для нанесения более интенсивных ударов, потому что по российским складам и арсеналам были нанесены эффективные удары.

Отдельно он сказал, что существуют причины, почему российские склады настолько подвержены украинским атакам. Речь идет о защите мест хранения вооружения. Эксперт обратил внимание, что на одном из складов, которые поразили ВСУ, были огромные запасы северокорейских боеприпасов.

По его словам, когда Россия получает избыточный объем этих боеприпасов, количество которых больше возможности хранения на складе, то россияне вынуждены хранить эти снаряды даже под открытым небом. Мельник считает, что вряд ли Россия способна решить проблему защиты этих объектов в краткосрочной перспективе. Также россияне пытаются максимально рассредоточить места хранения снарядов:

"Но это также имеет последствия в плане обеспечения регулярного и своевременного снабжения этих боеприпасов на линию фронта, потому что это дополнительная нагрузка на логистику".

Вместе с тем Мельник рассказал, что могло храниться на аэродроме "Ханск" недалеко от российского города Майкоп, поскольку этот объект был атакован украинскими дронами.

"Когда пришло предупреждение о том, что в сторону аэродрома летят беспилотники, те самолеты, которые можно передислоцировать с этого аэродрома, поднимаются в воздух... При этом, никогда не бывает на аэродроме на 100% боеготовых самолетов, то есть, какое-то количество самолетов, которые находятся на регламенте, или по тем или иным причинам в данный момент не боеспособны, они все равно остаются на стоянках. И поскольку это учебный аэродром, на учебных аэродромах обычно меньше внимания уделялось построению каких-то защищенных сооружений. Поражение даже склада ГСМ на этом аэродроме потенциально может привести к повреждению определенной части этих самолетов", - сказал Мельник.

При этом, анализируя фото в социальных сетях, на этом аэродроме был поражен не только склад ГСМ, но и место хранения боекомплекта:

"Потому что, эвакуация соседнего населенного пункта просто из-за пожара на склад ГСМ не выглядит логичной.

Удары по складам РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины разгромили базу хранения "Шахедов" в России возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае. Там хранилось около 400 ударных дронов.

По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

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