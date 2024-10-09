По имеющейся информации, на указанной базе хранилось около 400 ударных дронов.

Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БПЛА "шахед" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России, сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что успешную атаку провели 9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины.

"По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что уничтожение базы хранения БПЛА "шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

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