Отмечается, что на таких объектах оккупанты часто хранят боеприпасы, которые предоставляют другие страны.

Силы беспилотных систем подтвердили поражение арсенала главного ракетно-артиллерийского управления противника в Брянской области РФ.

Как отметили в пресс-службе СБС, ночью подразделения успешно провели операцию по поражению вражеского арсенала вблизи населенного пункта Карачево. 67-й арсенал ГРАУ используется для хранения и модернизации артиллерийского и ракетного вооружения, в частности иранского происхождения.

"У россиян подобных объектов немного - ориентировочно до двух десятков на всю территорию РФ, в каждом из которых хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов", - добавили в СБС.

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Удар по складу с БК оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, украинская армия поразила крупный склад боеприпасов РФ в Брянской области. БК хранили под открытым небом, отмечал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Это был ближайший к линии фронта 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Как отметил Коваленко, арсенал находится всего в 114 км от границы с Украиной.

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