Американский дипломат перечислил другие "легальные" цели для Киева.

Украина должна продолжать выводить из строя российские НПЗ. Об этом в интервью РБК-Украина заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Он подчеркнул, что сейчас является частным лицом и не представляет правительство США.

"Но я считаю, что это в корне неправильно, и люди должны осознать, что идет война. Ежедневно Россия атакует украинские энергетические объекты, они атакуют Харьков, они атакуют мирных жителей, они атакуют все. И предлагать, чтобы Украина не сопротивлялась вещам, которые усиливают военный потенциал России, - я считаю непонятным, что мы это предлагаем", - сказал Волкер.

Он также добавил, что в большинстве случаев Украина бьет по тем НПЗ, которые перерабатывают сырую нефть в, например, авиационное топливо, которое затем используют для заправки самолетов РФ.

Кроме того, Волкер отметил, что важно, чтобы российское население понимало суть этой войны. По его мнению, россияне поддерживают Путина, поскольку не чувствуют эту войну у себя дома, и это надо изменить.

"Надо, чтобы россияне увидели, что их собственная военная инфраструктура подвергается риску. Поэтому я думаю, что Украина должна не только продолжать уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но и атаковать любую военную инфраструктуру внутри России, особенно ту, которая используется для нападения на Украину. Поэтому аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов - это военные цели, и это законно", - пояснил дипломат.

В то же время он предостерег, чтобы Украина не делала тех действий, которые совершает Россия - удары по жилым объектам, школам или больницам.

Удары по российским НПЗ: что известно

Удары дронов могли вывести из строя более 15% мощностей российских НПЗ. По информации Reuters, в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять "значительное время".

По словам официального представителя НАТО, можно ожидать в связи с этим "все большего и большего влияния на российскую экономику".

Как сообщал УНИАН, специалисты нефтяной компании "Лукойл" не смогли отремонтировать установку на одном из крупнейших НПЗ России. Как оказалось, провести ремонт на Нижегородском НПЗ может лишь американская компания UOP, которая покинула РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

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