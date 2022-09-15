Эвакуированы несколько районов города.

Аналитики Института изучения войны не исключают, что ударом по гидротехническим сооружениям в Днепропетровской области Россия хотела помешать контрнаступлению ВСУ на юге.

Об этом говорится в отчете ISW.

Река Ингулец является важным географическим объектом продолжающегося контрнаступления украинских войск вдоль херсонско-николаевской границы, отметили эксперты.

Видео дня

"Российские силы, вероятно, нацелились повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода в рамках продолжающегося контрнаступления на Херсонщине", - объясняют аналитики.

Россия нанесла серию ракетных ударов Х-22 с самолетов стратегической авиации по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Предварительно обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Также местные сообщили о поднятии уровня воды в реке Ингулец. В связи с чем эвакуированы несколько районов города.

Контрнаступление ВСУ продолжается в Херсонской области с конца августа. В настоящее время под огневым контролем ВСУ почти вся область, отметила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Вместе с тем украинские силы продолжают освобождать оккупированные районы Харьковской области и отбивать атаки врага на Донецком направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: