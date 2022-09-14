Украинские военные продолжают двигаться вперед и оттеснять российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военные продолжают двигаться вперед и оттеснять оккупантов.

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"Мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", – сказала она.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

По состоянию на 13 сентября сообщалось, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, но не называют освобожденные населенные пункты в целях соблюдения норм безопасности.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.

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