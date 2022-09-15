Начальник военной администрации города Александр Вилкул уверяет, что ситуация контролируемая, но необходимо отойти от лишних рисков.

В Кривом Роге в двух районах эвакуируют жителей из-за поднятия уровня воды в г. Ингулец.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Сегодня русня совершила еще один террористический акт. 8-ю крылатыми ракетами ударила по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге. Попытка смыть просто водой часть нашего города. Мы ситуацию контролируем, продолжается ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того, чтобы отойти от лишних рисков я прошу жителей некоторых улиц эвакуироваться", - обратился Вилкул к горожанам.

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Так, в Ингулецком районе эвакуируют людей с улиц: Штерна, Гжацька, Склевата, Югокивская, Григорьевская, Земнукова; в Центрально-Городском районе: вул. Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходича, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмраковая, Плеханова, Мамина, Сибиряка, Энтузиастов.

Будут предоставлены коммунальные автобусы. Людей доставят в школы и детские сады, где они смогут быть, пока будет продолжаться ликвидация аварии.

"Еще раз хочу сказать, ситуация контролируемая, мы понимаем что делать. Мы сильные, мы справимся, но лучше все же уберечь", - подчеркнул Вилкул.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Через некоторое время начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге возобновлена подача воды для населения. Он предупредил, если вода еще не дошла в дом, то дойдет в ближайшее время.

Вместе с тем, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что на месте удара российских оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге наблюдается утечка воды объемом 100 кубометров в секунду.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ракетные удары по гидротехническим сооружениям-попытка затопить Кривой Рог.

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