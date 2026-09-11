'Бить сильно и быстро': колумнист The Telegraph раскрыл секрет прорыва под Лиманом

ВСУ доказали, что даже в "войне дронов" бронетехника, пехота и классическая общевойсковая тактика никуда не делись.

Украинская операция в районе Лимана может стать одним из важнейших наземных эпизодов войны. Силы обороны Украины восстановили контроль над более чем 200 квадратными километрами территории, продемонстрировав, что даже на поле боя, перенасыщенном беспилотниками, бронетехника и пехота остаются критически важными. Такую оценку высказал британский военный обозреватель и бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.

По его словам, особенно важен не только масштаб освобожденной территории, но и способ проведения операции. В течение нескольких месяцев украинские военные, вероятно, скрывали свои намерения, параллельно готовя комплексное наступление с использованием бронетехники, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, маскировки, обмана и высокоточного оружия.

Именно такую модель войны, которую называют общевойсковой, в последние годы все чаще объявляли устаревшей из-за стремительного развития беспилотных систем.

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Россия претендует на Донбасс, но теряет позиции

Особенно показательным автор считает контраст между заявлениями Кремля и ситуацией на фронте.

Незадолго до этого Владимир Путин заявлял американским представителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, что условием прекращения войны остается передача России всей территории Донбасса.

В то же время российские войска испытывают давление в районе Лимана. Таким образом, Москва продолжает требовать от Украины уступок на фоне того, что сама испытывает проблемы с удержанием захваченных территорий.

По мнению обозревателя, это демонстрирует разрыв между политической риторикой Кремля и реальной ситуацией на поле боя.

Для Украины это может иметь серьезное значение и на дипломатическом уровне. Владимир Зеленский получает дополнительный аргумент на переговорах: Киев сложно убедить отдать территории, если российская армия сама вынуждена отступать с части захваченных позиций.

Дроны не могут захватить территорию

Операция у Лимана также стала своеобразным опровержением тезиса о том, что современную войну можно вести преимущественно с помощью беспилотников.

Беспилотники коренным образом изменили поле боя. Они используются для разведки, наведения, ударов по технике и логистике, а также позволяют уничтожать цели на значительном расстоянии.

Но есть принципиальное ограничение: дрон не может самостоятельно занять территорию и удерживать ее от противника. Для этого по-прежнему нужны военнослужащие.

Украинские силы, как отмечает де Бреттон-Гордон, показали, что бронетехника может действовать даже в условиях, когда беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий. Танки и другие бронированные машины несут потери, однако сочетание радиоэлектронной борьбы, маскировки, обмана и вспомогательных дронов позволяет им маневрировать и поддерживать наступательные операции.

При этом бронетанковые подразделения не действуют отдельно. Их действия сочетаются с массированным применением беспилотников, артиллерии и других средств поражения.

Украина продемонстрировала силу общевойсковой операции

По мнению британского обозревателя, украинские военные фактически использовали классический принцип ведения войны: найти слабое место противника, создать преимущество именно там и нанести удар до того, как враг успеет перебросить резервы. Бреттон-Гордон так описывает украинскую операцию:

"Бить врага сильно, бить быстро, создать элемент неожиданности и бить там, где ему больно".

Поэтому результат под Лиманом не стоит трактовать как простую победу танков над дронами. Это, скорее, демонстрация эффективности общевойсковых сил, в которых бронетехника, пехота, беспилотники, радиоэлектронная борьба, артиллерия и авиация дополняют друг друга.

Главный вывод заключается в том, что армия будущего не может быть ни традиционной бронированной армией времен холодной войны, ни чисто "армией дронов". Она должна сочетать оба компонента – и при этом иметь достаточное количество людей для захвата и удержания территорий.

Операция может изменить расчеты Москвы

Успех Украины создает проблемы и для российского руководства. Если российские войска не смогут сформировать достаточное количество боевых сил за счет нынешней системы комплектования, Кремль потенциально может оказаться перед необходимостью новой волны мобилизации.

Для Владимира Путина это было бы серьезным политическим риском, поскольку новая мобилизация могла бы продемонстрировать, насколько дорогой для российского общества стала война.

В то же время результаты украинских операций должны стать сигналом и для западных стран. Автор считает, что Соединенным Штатам и европейским государствам не стоит исходить из предположения, что Россия непременно победит на поле боя. Преждевременные уступки Москве могут лишь дать Кремлю время восстановить силы и подготовиться к новому этапу войны.

Лиманское направление – главные новости

Как сообщал УНИАН, после нескольких месяцев систематических контратак и постепенного улучшения тактического положения на Лиманском направлении бойцам 3-го армейского корпуса удалось провести серьезную операцию против вражеской группировки к северу от Лимана.

Российские военные корреспонденты признают, что вблизи Лимана происходят украинские контратаки, и критикуют распространенную в российских вооруженных силах культуру лжи в отчетах о ситуации на фронте.

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