В частности, в области уже освобождено около 388 населенных пунктов.

Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в социальной сети Facebook.

"Вчера обещала вам уточненные данные по освобожденным на Харьковщине территориям. Очень важно их воспринимать в общем контексте войны, а не по отдельности. У нас 2 500 км линия фронта. Из них 1 300 км - активные боевые действия. Мы ведем оборонительную операцию, в рамках которой удается реализовать и наступательные действия", - подчеркнула Маляр.

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"Да, мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще немало времени, сил и терпения", - отметила замминистра.

Она уточнила, что по освобожденным территориям на Харьковщине - цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике.

"Кроме того, освобожденные территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные меры, а значит отличаться", - подчеркнула Маляр.

Таким образом, по ее словам, с 6 сентября в Харьковской области освободили:

- около 8 500 кв. км.

- около 388 населенных пунктов

- около 150 тысяч человек.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

Впоследствии стало известно, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией.

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