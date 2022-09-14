На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинской территории.

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских захватчиков в районе восьми населенных пунктов.

Как говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, на Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории.

"Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка", – отмечается в сводке. Видео дня

При этом, в течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины совершила 11 ударов – поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Также, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске.

Напомним, в Минобороны уточнили данные по освобожденным территориям Харьковской области.

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