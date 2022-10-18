Россияне определили этот рубеж опорным для Луганской области, считает Жданов.

На Луганщине российские оккупанты строят рубеж обороны от Сватово до Кременной.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Право на власть".

По его словам, когда ВСУ вышли на левый берег реки Оскол, оккупанты отошли основными силами и начали строить несколько линий обороны.

"Я так понимаю, что окопы будут наполняться мобилизованными в перемешку с ЧВК и регулярными частями Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому мы немного замедлили наступление на Сватово. Я так понимаю, что нам тоже надо перегруппироваться и поднакопить немного сил для дальнейшего продвижения", - добавил он.

Жданов считает, что россияне решили сделать этот рубеж опорным для Луганской области.

"Дело в том, что эта территория была захвачена после 24 февраля и там нет никаких оборонительных позиций. Если падет Сватово, то дальше оперативный простор и можно идти на Старобельск и на Луганск. Вот в чем проблема. И тогда Северодонецк и Лисичанск оказываются в полуокружении. И надо будет либо оставлять войска в полуокружении, или отводить их в Луганск", - рассказал эсперт.

Освобождение Луганщины

Как известно, Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов в Луганскую область.

5 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября сообщалось об освобождении поселков Краснореченской поселковой общины Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также поселков Коломыйчиской сельской общины Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

По словам Гайдая, Луганщина - самая сложная область Украины в плане деоккупации.

Аналитики ISW считают, что Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кременную.

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