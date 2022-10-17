Отель "Мир" в Северодонецке заждался туристов. Последними там гостили "тиктокеры" главы Чечни, прокомментировал Гайдай.

В Луганской области оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, где остается мирное население, а также мобилизуют коммунальщиков Станицы Луганской.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что россияне не прекращают открывать огонь по недавно освобожденным ВСУ селам Луганщины. Так, противником обстреляны Грековка, Новоегоровка и Белогоровка, где остается местное население.

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"Эвакуировать людей из деоккупированных населенных пунктов из-за обостренной ситуации с безопасностью сейчас могут только украинские военные", - сообщил Гайдай.

На Бахмутском направлении от снарядов россиян страдают населенные пункты по всей линии соприкосновения, добавил глава ОВА. Танками, артиллерией и РЗСО россияне стирают с лица земли освобожденные населенные пункты, отметил Гайдай.

В то же время, по его данным, так называемая "ЛНР" присоединилась к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма с "новыми субъектами РФ". Это якобы предполагает поддержку мероприятий в сфере курортов и реализации туристического потенциала региона.

"Особенно, в Рубежном, Попасной, Горном и Золотом, Северодонецке, Лисичанске. Не Крым, конечно, но промышленный туризм развить можно. Отель "Мир" заждался туристов. Последними там гостили "тиктокеры"", - посмеялся над оккупантами Гайдай.

Также председатель ОВА рассказал и о мобилизации. "Пока Гиркин направляется в Луганскую область, в Станице Луганской работников коммунальных служб поставили на воинский учет и провели медосмотр. По его результатам все оказались годными к военной службе", - сообщил Гайдай, добавив, что они скоро станут пехотой россиян.

По данным Гайдая, через всю Луганщину оккупанты ставят бетонные кубы и роют окопы, готовясь к длительной обороне.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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