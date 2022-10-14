Аналитики отмечают, что российские отряды все больше деградируют. Тем временем ВСУ продвинулись на северо-запад от Сватово на Луганщине.

Наступление российских войск в Украине может приостановиться из-за ухудшения морального состояния, дисциплины и боеспособности в зонах боевых действий. Российские отряды деградируют, удерживая относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута.

К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что российские подразделения находятся в состоянии упадка, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики.

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"Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и общему истощению боевых возможностей. Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ЧВК "Вагнер" Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте", - подчеркнули в ISW.

Наступление ВСУ на Востоке: что известно

Тем временем украинские войска продвинулись на северо-запад от города Сватово в Луганской области. Со своей стороны российские оккупанты продолжают оборонительные операции на восточном направлении, опасаясь возможных атак ВСУ на Кременную.

Накануне стало известно, что Силы обороны укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковщины к северо-западу от Сватово.

Отмечается, что наши воины захватили добровольно сдавшихся оккупантов возле трассы N26 в Крохмальном - примерно в 20 км от Сватово. Также защитники взяли под контроль соседние населенные пункты – Песчаное, Берестовое и Табаевку.

Российские источники пожаловались, что украинские войска проводили наземные атаки к северу от крахмального и пытались атаковать Орлянку и Котляровку в пределах 30 км к северо-западу от Сватово. Российские пропагандисты опасались, что украинские силы укрепляют позиции к западу от Кременной и пытаются форсировать реку Жеребец, чтобы подготовиться к атакам на подразделения РФ в этом населенном пункте.

"Российские силы продолжали вести оборонительные операции вокруг Кременной в ожидании возможного нападения ВСУ. Начальник штаба батальона БАРС-13 (российский боевой резерв) в Кременной заявил, что они "крепко" держат оборону города и полностью контролируют дорогу Сватово – Кременная", – цитирует ISW российские источники.

Война в Украине: Новости

ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

В частности, по словам Гайдая, это села Краснореченской поселковой общины Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской общины Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

Как писал УНИАН, ранее в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, на Донбассе вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

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