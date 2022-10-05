Уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

Деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

"Деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии, российских оккупантов", - сказал он.

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При этом он не назвал эти населенные пункты.

По словам Гайдая, оккупанты понимают, что "их разбивают", поэтому они стараются максимально заминировать все дороги, здания.

"Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты", - сказал глава Луганской ОВА.

Он отметил необходимость разминирования территории, потому что, в частности, в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.

Также Гайдай рассказал о доставке гуманитарной помощи Горской городской военной гражданской администрацией совместно с благотворительным фондом "Ангелы спасения" в Белогоровку.

"Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушенный до основания, но так и не покорился оккупантам. 15 местных жителей, наконец, свободно выходят на улицу и радуются увидеть своих", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Белогоровка полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов. "Наши бойцы двигаются быстро и мощно", - сказал президент Украины.

Также появилось видео, на котором в селе Давидов Брод Херсонской области подняли украинский флаг.

ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.