Эксперт признался, что удивлен тем, что кто-то трактует статью как пессимистичную.

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, Игорь Рейтерович проанализировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist с точки зрения военной помощи Украине.

В эфире телемарафона он отметил, что это "очень трезвое интервью", в котором фактически говорилось об угрозах, связанных с ресурсами России, и том, какие военные возможности необходимы Украине для преодоления намерения страны-агрессора "воевать долго".

"Главнокомандующий ВСУ не сказал ничего такого, что кого-то должно удивить. Меня удивляет то, что некоторые его трактуют, как некое пессимистичное. На самом деле там речь не об этом. Речь идет о том, что есть определенный риск и определенная угроза, как раз связанная с ресурсами Российской Федерации, которая собирается воевать долго или мириться, как они постоянно говорят, исключительно на своих условиях. Он дает перечень того, что надо сделать, чтобы этого не допустить. Политическая поддержка этого есть, это исходит из слов президента, который говорит, что есть определенные объективные вещи, и мы их учитываем", – акцентировал Рейтерович.

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Подобная информация военного характера – это сигнал, в первую очередь, международным партнерам, работающим в формате, например, "Рамштайна".

"Там, где собираются министры обороны, и они говорят о том, какая помощь нужна Украине. Это сигнал генеральным штабам всех стран, которые являются членами НАТО и членами ЕС, с которыми Залужный регулярно общается и указывает на то, что надо изменить, в чем на сегодняшний день нуждается Украина", – добавил Рейтерович.

По мнению политолога, этот материал повлечет дополнительные дискуссии, но они будут конструктивными. Он отмечает, что там подан "очень подробный перечень".

"Я думаю, что с конкретными цифрами какие-то материалы были переданы нашим партнерам, чтобы они с ними ознакомились и поняли, чем они в ближайшее время могут Украине помочь", – отметил он.

Статья главнокомандующего ВСУ может стать толчком для некоторых конгрессменов США не затягивать с рассмотрением вопроса помощи Украине, а также поможет во время дискуссии тем группам конгрессменов и сенаторов, которые уже неоднократно выступали за ее расширение, считает Рейтерович.

"В частности, предоставить дальнобойные ракеты, которые мы получили, но пока в небольшом количестве. Давать больше самолетов, усилить подготовку летчиков для того, чтобы Украина имела этот ресурс. То есть это дополнительный аргумент тем, кто выступал за расширение помощи. В том числе сейчас, в контексте голосования за тот пакет помощи, который президент Байден просит Конгресс выделить Украине вместе с Израилем", – пояснил он.

Также политолог обратил внимание на тот факт, что, в отличие от прошлогоднего интервью, сейчас в статье Залужного не приводятся конкретные цифры в перечне необходимой военной помощи. Он считает, что главнокомандующий ВСУ специально не акцентировал внимание на том, что обещали партнеры и что по факту дали.

"Из того перечня, который был озвучен в конце прошлого года, Украина далеко не все получила. Это касается и танков, и систем артиллерийских. Тогда влияние было с точки зрения подготовки к отвоеванию территорий и это дало определенный результат. Сейчас речь идет больше о стратегической помощи и попытке донести до наших партнеров, какие есть риски. Что Россия будет делать все для того, чтобы максимально эту войну затянуть", – подчеркнул Рейтерович.

Затягивание войны на долгое время не нужно не только Украине, но "не выгодно ни Европе, ни США", потому что это не улучшит ситуацию, и они будут оставаться под гораздо большей угрозой предстоящего гипотетического нападения со стороны РФ.

"Только победа Украины с последующим принятием в НАТО может эту ситуацию исправить и дать ответы на те вопросы, которые сейчас всех волнуют", – резюмировал политолог.

Статья Залужного для The Economist

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для издания The Economist написал, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, что играет на руку РФ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал эту статью и отметил, что Украина не находится в патовой ситуации в связи с переходом войны на стадию позиционного истощения. Он акцентировал, что надо беречь людей и больше сотрудничать с партнерами для усиления ПВО и разблокирования украинского неба, чтобы дать возможность украинским защитникам предпринять наступательные действия.

На новую статью главнокомандующего ВСУ Залужного относительно войны в Украине отреагировали и в Белом доме. Там отметили, что это является важным аргументом в подтверждение насущной необходимости дальнейшей поддержки Украины.

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