Глава государства отметил, что Украина бывала и в более сложных ситуациях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил что Украина не находится в патовой ситуации в связи с переходом войны на стадию позиционного истощения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

В частности, глава государства прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist о том, что война перешла в позиционную стадию и что это приведет к затягиванию войны, которое будет выгодно России.

Зеленский напомнил, что 24 февраля 2022 года все говорили, что Украине не долго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена.

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"И были те или иные сигналы, условия, что надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать. И что такое Украина - нет такого государства, - сказал Зеленский. - Всех этих голосов я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас".

По словам президента, Украина была в более сложной ситуации: "Но мы очень верили, боролись и одержали победу... Несколько уверенных уловок, практик, военных операций, и вы помните Харьковский регион был освобожден, часть, и вы помните, что было в Херсоне. Поэтому, есть сложности, есть разные мнения, и я считаю, что мы не имеем права даже думать и опускать руки. Потому что какая, скажите мне, альтернатива?".

По его убеждению, если Украина гипотетически отдаст России треть государства, то война не закончится: "Это будет только начало. Он же этим не закончит (президент РФ Владимир Путин - УНИАН). Мы же знаем, что такое замороженный конфликт. Мы же для себя сделали выводы".

Зеленский подчеркнул, что надо беречь людей.

"Сегодня прошло время - люди уставшие. Все устают. Все люди, независимо от их статуса. Это понятно. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили. Это не какая-то новость. Россия контролирует небо.... Мы бережем наших парней и девушек. Когда мы не контролируем небо, просто бросать, как Россия бросает своих людей как мясо, никто не хочет", - добавил президент.

При этом глава государства рассказал, как побороть такую ситуацию. В частности, он отметил, что решение о предоставлении Украине виновников F-16 уже есть, но надо подождать завершения обучения украинских пилотов и механиков, потому что это долгий процесс.

"Быстрые есть решения. И они не какие-то там космические, технологические - противовоздушная оборона. Мы попробовали, когда на фронте есть ПВО, все четко понимают - военные идут вперед, бегут, едут, используют технику. И идут те или иные контрнаступательные действия", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что надо больше сотрудничать с партнерами для усиления ПВО и разблокирования неба, чтобы "дать возможность нашим ребятам совершить наступательные действия". Зеленский заявил, что надо думать о сегодняшнем дне, а не о завтра.

Война в Украине переходит в новую фазу - заявление Залужного

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющее на руку РФ.

Залужный добавил, что согласно первоначальному замыслу военного командования Украины, ВСУ должны во время прорыва российской обороны продвигаться со скоростью около 30 км в день. Ожидалось, что через четыре месяца наши защитники зайдут во временно оккупированный Крым. Но еще в начале наступления ВСУ погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления.

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