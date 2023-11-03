Эксперт допустил, что при прекращении помощи Украина может проиграть и временно потерять часть территорий.

Последние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, его статья для The Economist - это руководство к действию для Запада, заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, Запад не устал от развязанной Россией войны против Украины, и статья Залужного - "больше холодный душ для Запада".

"Это говорит о том, что все их планы, объемы помощи не соответствуют реалиям, надо все пересматривать и надо срочно давать намного большую помощь для того, чтобы достичь победы. А устать Запад уже не может от нас. Ни политически, ни физически. Они сделали ставку. Не даром США говорят, что нельзя дать Путину победить в этой войне. В Европе говорят то же самое. Мосты сожжены, никуда они не денутся", - отметил эксперт.

Жданов допустил, что при прекращении помощи Украина может проиграть и временно потерять часть территорий, но Запад при этом потерпит "полное фиаско". Украине же после этого нужно будет "переводить страну на военные рельсы, надо готовить армию", считает Жданов.

"А у Запада будет полное фиаско. Особенно политическое, потому что Путин, растопырив пальцы, начнет диктовать свои условия. Потому они не могут устать от нас", - уверен эксперт.

Война в Украине стала позиционной - заявление Залужного

Напомним, главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, что играет на руку РФ.

Он отметил, что ВСУ нужны военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. По его мнению, наиболее важным из них является авиация, поскольку контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций.

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