Главнокомандующий детально рассказал, как ВСУ могут победить врага в данной ситуации.

Война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, что играет на руку РФ.

Об этом написал в статье для The Economist Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный. Он отметил, что ВСУ нужны военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. Наиболее важным из них является авиация, поскольку контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций.

По словам Залужного, дроны также должны быть частью нашего ответа. "Украине необходимо нанести массированные удары с использованием ложных и ударных дронов, чтобы перегрузить российские системы ПВО", - пояснил он. А еще ВСУ нужно выслеживать российские дроны, используя собственные дроны-охотники. "Мы должны использовать сигнальные ложные цели, чтобы привлечь российские планирующие бомбы. Нам нужно ослеплять тепловизоры российских дронов в ночное время с помощью стробоскопов", - рассказал генерал.

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"Это указывает на наш второй приоритет: средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку РЭБ - это ключ к победе в войне дронов", - указал Залужный. Он отметил, что Украина создала много своих электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение, но нужен также более широкий доступ к электронной разведке от союзников.

"Третья задача – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийская, ракетная стрельба составляет 60-80% всех боевых задач", - пояснил он.

Залужный отметил, что четвертая задача - минно-разрывная техника. "В начале войны у нас было ограниченное и устаревшее оборудование для этого. Но даже западные поставки... оказались недостаточными, учитывая масштабы минных полей, которые местами простираются на 20 км. Когда мы прорываем минные поля, РФ быстро пополняет их, запуская новые мины на расстоянии", - рассказал Залужный и добавил, что помочь бороться с этой проблемой могут только новейшие технологии.

"Мой пятый и последний приоритет - наращивание резервов... Однако наши возможности по подготовке резервов на собственной территории также ограничены... Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", - сказал Залужный.

В заключение генерал отметил, что позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Украины. "Если Украина хочет выбраться из этой ловушки, нам понадобится все это: превосходство в воздухе, улучшенные возможности радиоэлектронной и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов", - сказал он.

Кроме того, Залужный отметил, что не лишним будет сосредоточиться на современном командовании и управлении, а также на рационализации логистики. "Новые инновационные подходы могут снова превратить эту позиционную войну в маневренную", - заключил Залужный.

Война в Украине: новости

В утренней сводке Генштаб заявил, что за сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов и три - по зенитно-ракетным комплексам врага.

А в свежем отчете Института по изучению войны аналитики заявили, что российские оккупанты готовятся к новой волне сильно истощающих наземных атак под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.

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