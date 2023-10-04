Высадка в Крым осуществлялась на лодках.

Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны десантировались на территорию Крыма.

Они нанесли огневое поражение оккупантам. Об этом сообщили в Telegram ГУР.

"Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам! Крым будет украинским!", - написали разведчики.

В опубликованном ими видео видно, что высадка в Крым осуществлялась на лодках.

"ГУР МО осуществило очередную высадку в Крым, Крым будет украинским, или безлюдным", – сказал один из бойцов на видео.

Новость дополняется...