Представитель разведки Андрей Юсов заявил, что демилитаризация России продолжится.

За последнее время Крым для оккупантов стал очень проблемным и уязвимым участком, а в эти недели - местом настоящего ада.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал в телемарафоне, комментируя строительство оборонительных линий возле Феодосии, а также переброску российского ПВО в Симферополь.

Он отметил, что украинской разведке известно о действиях врага в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Видео дня

"Их действия не являются тайной или секретом для Украины. Действительно, в последнее время Крым для них становится самой большой проблемой и уязвимым участком. И последние недели стали настоящим адом для захватчиков в Крыму и они понимают, что дальше ситуация лучше становиться не будет", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что несмотря на постоянные отчеты оккупантов "на верх" о том, что они что-то углубили, улучшили и усилили - "бавовна" в Крыму продолжается.

По его словам, последние события в России, в частности, взрывы в Смоленске на заводе и в других городах, четко показывают, что у врага не хватает ПВО, чтобы защитить свою территорию. При этом они еще вынуждены перебрасывать системы ПВО и в Крым с других направлений, в частности, с дальневосточного. "Поэтому надо задуматься военному командованию России, но, прежде всего, российскому обществу, а что важнее - перераспределять ПВО на временно оккупированные украинские территории или защищать непосредственно "матушку" Россию", - сказал Юсов.

При этом представитель украинской разведки пообещал, что в России и в дальнейшем будет "бавовна", потому что это является следствием российской агрессии против Украины.

"Демилитаризация России будет, очевидно, продолжаться пока не прекратится российская военная агрессия против Украины". - сказал он.

ВСУ берут Крым под свой огневой контроль

Как сообщал УНИАН, в конце сентября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что временно оккупирован Крым постепенно берется под огневой контроль со стороны Украины. Он подчеркнул, что перерезание направления обеспечения российской оккупационной группировки является стратегической задачей украинских сил.

Речь идет о взятии под огневой контроль Керченского пролива и уничтожении огромной складской инфраструктуры оккупантов на Крымском полуострове. При этом он напомнил, что сегодня 80% обеспечения оккупантов идет именно через Крым.

Также Подоляк сообщил об уничтожении в Крыму двух ключевых систем "Триумф". Во время последних атак по оккупированному Крыму был уничтожен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Ликвидировано немало российских офицеров.

Вас также могут заинтересовать новости: