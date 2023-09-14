В СБУ анонсировали и "новые сюрпризы" для россиян в Крыму.

Сегодня ночью военная контрразведка Службы безопасности Украины и военно-морские силы Украины провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов. По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун", сообщил УНИАН источник в СБУ.

Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Собеседник УНИАН напомнил слова главы СБУ Василия Малюка о том, что "бавовна пылала и будет пылать", и анонсировал "новые сюрпризы", которые ожидают россиян в Крыму.

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Затем удар по российскому ПВО официально подтвердили и в Вооруженных силах Украины.

"Утром ВСУ нанесли удар по месте расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму", - сообщили в Страткоме ВСУ.

Взрывы в Евпатории

Как сообщал УНИАН, по данным украинских военных, возле временно оккупированной Евпатории сосредоточено много военных объектов россиян, которые являются законными целями для Украины.

Этой ночью местные в соцсетях сообщали о пролете беспилотников и взрывах недалеко от города. Телеграм-канал "Крымский ветер" также заявил о вероятном попадании по установке российской противовоздушной обороны.

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