Там захватчики планируют поселить "своих" в дома украинцев, которые эвакуировались из села.

В селе Стрелковое оккупированной Херсонской области местные "власти" готовят распоряжение о принудительном отчуждении домов украинцев, которые эвакуировались, и поселения туда российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в Facebook. Там констатировали, что россияне продолжают грабить и совершать мародерстве в отношении украинцев.

"В частности, в населенном пункте Стрелковое в сельском совете при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, вынужденно покинувших населенный пункт", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.

Оккупанты используют украинские дома и школы в своих целях

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины солдаты РФ ощущают вседозволенность и в рамках своих военных преступлений не только грабят и убивают, но и приватизируют жилую и гражданскую инфраструктуру Украины. Еще летом после оккупации Херсона они стали занимать квартиры местных жителей.

Также недавно в Энергодаре (Запорожская область) они организовали в одном из помещений настоящую пыточную.

А вчера, согласно сводке Генштаба, стало известно о том, что враг развернул настоящий полевой госпиталь в одной из школ Запорожской области.

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