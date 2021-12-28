Отмечается, что президент Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе как от польских служб, так и от союзников Польши.

Глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что не исключает любого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией. Варшава сохраняет тесное сотрудничество с партнерами.

Как сообщает "Польское радио", по его словам, Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе как от польских служб, так и от союзников Польши.

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"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда - ред.) встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время - это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное", - рассказал Шрот.

Шрот подчеркнул, что Дуда очень поддерживает Украину, "когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократический строй".

Напомним, Украина, Литва и Польша по итогам саммита в формате "Люблинского треугольника" призвали международное сообщество усилить санкции к России из-за ее агрессии против Украины.

Тогда же Дуда призвал Запад не идти ни на какие уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину в отношении Украины.

Ультиматум Кремля по Украине: что известно

Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря Российская Федерация обнародовала предложения для НАТО относительно отказа от принятия Украины в Нато и отказа от ведения любой военной деятельности на территории Украины".

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