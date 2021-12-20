Также Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Украина, Литва и Польша призвали международное сообщество усилить санкции в отношении России из-за ее агрессию против Украины.

Соответствующее заявление президентов Украины, Литвы и Польши Владимира Зеленского, Гитанаса Науседы и Анджея Дуды по результатам саммита в формате "Люблинского треугольника" опубликовано на сайте главы Украинского государства.

"По случаю 30-й годовщины признания независимости Украины Республикой Польша и Литовской Республикой президенты Украины, Литвы и Польши подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Республикой Польша, первым государством в мире, и Литовской Республикой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединение Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов.

Кроме того, они выразили поддержку дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и других, в том числе в рамках формата "Люблинского треугольника".

Отмечается, что Литва и Польша подтвердили "свою полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, а также выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису".

Также лидеры стран отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы и выразили обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью и стабильности в регионе, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий по усилению устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

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"Подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность в связи с проектом "Северный поток-2", который является вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, которая использует энергетику как геополитический инструмент", - говорится в заявлении.

Кроме того, Литва и Польша в очередной раз подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды.

Вместе с тем Зеленский, Науседа и Дуда "призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий".

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась встреча президентов Украины, Польши и Литвы Владимира Зеленского, Анджея Дуды и Гитанаса Науседы в рамках формата "Люблинского треугольника".

28 июля 2020 года в Люблине (Польша) была основана трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой - "Люблинский треугольник".

В июле этого года министры иностранных дел стран Люблинского треугольника подписали три совместных документа, в том числе по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

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Автор: Антонина Доломанжи