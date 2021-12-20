Нельзя соглашаться на ультиматумы или шантаж президента РФ, отметил глава польского государства.

Президент Республики Польша Анджей Дуда призывает Запад не идти ни на какие уступки президенту Российской Федерации Владимиру Путину в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литовской Республики Гитанасом Науседой в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

"Наша позиция в отношении этого как президентов Люблинского треугольника очень четкая: безопасность Украины является фундаментальным вопросом. Мы не должны позволить не только военного нападения на Украину, но должны сделать все для того, чтобы предотвратить такое нападение. Я хочу сказать, что абсолютно против любой политики уступок в отношении России", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить совершать акты агрессии, связанные с нападениями на соседние страны, что произошло в 2008 году с Грузией и в 2014 году с Украиной.

Дуда добавил, что оккупация Россией Крыма нарушает международное законодательство.

Он сказал, что ни одно демократическое государство не может принять силовое изменение границ в Европе.

"Когда мы задаем вопрос: кто должен уступить? Ясно, что Россия должна сделать шаг назад", – подчеркнул Дуда.

Президент Польши заявляет, что нельзя соглашаться на ультиматумы или шантаж президента РФ Владимира Путина.

Читайте такжеГлава Минобороны Германии призвала ужесточить персональные санкции против Путина"Самая большая ошибка – это соглашаться на шантаж. Мы должны занять сильную позицию и не принимать шантажа... Если оставить какое-то пространство, то они (русские – УНИАН) это пространство займут и пойдут на Запад... Если нет серьезного сопротивления, то они пойдут вперед, а если будет такое сопротивление, то вы не допустите ни агрессии, ни войны", – сказал Дуда.

В свою очередь Науседа считает, что РФ пытается давить на Украину и создает угрозу для тесных связей Украины с Европейским Союзом и НАТО.

"Никто не имеет права накладывать вето и влиять на решения и выбор независимых государств. У нас очень простой и четкий сигнал: последствия будут очень тяжелые для России. Все попытки нарисовать новую "красную линию" будут неприемлемыми в XXI веке в Европе", – подчеркнул Науседа.

Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря Российская Федерация обнародовала предложения для НАТО относительно отказа от принятия Украины в НАТО и отказа от ведения любой военной деятельности на территории Украины".

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Автор: Виталий Саенко