Гайдай отмечает, что Луганщина выдержит и российским захватчикам не удастся захватить города области.

Оккупанты продолжают обстреливать Луганщину. Сегодня они снова били по Северодонецку, пылают жилые дома, весь город в дыму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он показал видео с последствиями вражеских обстрелов. Гайдай отметил, что оккупанты не смогут взять город, как бы они ни пытались.

"19-й день насилия над мирными украинскими городами. Города-мученики Северодонецк еле дышит...ВСУ проводит реанимацию... И сердце областного центра продолжает биться в ритме Украины. Никогда оркам не взять Северодонецк. Выстоим! Выдержим!",- написал председатель Луганской ОГА.

Как уже сообщал УНИАН ранее, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что инфраструктура Луганщины уничтожена и не подлежит ремонту. Он отметил, что нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов.

"Линия фронта, занятая ВСУ, держится в тех же пределах, что и были – но обстрелы идут по всей линии: нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов. С утра до ночи стреляют по Попасной, Рубежному, Северодонецку, Лисичанску, Кременной. В основном бьют по жилым кварталам, школам, критической инфраструктуре – вода, газ, электричество", - рассказал Гайдай.

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