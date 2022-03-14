По словам главы Луганской ОГА, разбита вся инфраструктура, которую ремонтировать уже не имеет смысла.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что инфраструктура Луганщины уничтожена и не подлежит ремонту.

Об этом шла речь в эфире телемарафона.

"Инфраструктура разбита вдребезги, ремонту не подлежит", - сказал он.

Также Гайдай прокомментировал ситуацию вокруг эвакуации из Луганщины:

"Была возможность эвакуировать людей "зелеными коридорами" только последние два дня. До этого эвакуацию организовывали самостоятельно, фактически без согласования с оккупантами. Огромную помощь в этом осуществляет "Укрзализныця" - на свой страх компания отправляла свои поезда под обстрелами. В общем, ежедневно удается вывезти около 2000 человек".

Гайдай отметил, что нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов.

"Линия фронта, занятая ВСУ, держится в тех же пределах, что и были – но обстрелы идут по всей линии: нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов. С утра до ночи стреляют по Попасной, Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Кременной. В основном бьют по жилым кварталам, школам, критической инфраструктуре – вода, газ, электричество", - говорит он.

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