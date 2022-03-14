Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные украинские города. За прошедшие сутки они сбросили снаряды на завод "Антонов" и многоэтажку в Киеве, повредили телебашню в Ровненской области. А теперь стало известно о масштабной бомбардировке Северодонецка. Путинские террористы буквально хотят разрушить город до основания. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле уничтожают целые города. В Северодонецке вчера пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей — они просто не могут быть повсюду одновременно. Люди пытаются уехать, потому что многим из них уже негде жить. Я родился в Северодонецке и могу понять, как болит сердце у беженцев, всю жизнь проведших здесь, в химическом треугольнике Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Закончится война, и мы построим эти города, вернем их научный потенциал. Победа будет за нами", — сказано в сообщении Сергея Гайдая.