По его словам, Россия сначала вывела военный контингент с позиций, а затем взорвала плотину.

Все растет количество свидетельств того, что оккупанты знали о предстоящем теракте на Каховской гидроэлектростанции и заблаговременно эвакуировались с территорий, входящих в зону подтопления. В частности, крымский блогер-коллаборант Александр Талипов раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва плотины.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, Талипов возмутился сообщениями так называемых российских "военных блогеров", которые сообщали, что личный состав оккупантов бросили на островах и они "в критическом состоянии едва не на деревья залезли". Блогер-коллаборант убеждает, что это все фейк.

"Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, которая публикуется в этом ключе, наглая ложь", - заявил Талипов.

"Это прямое свидетельство, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию. Есть высокая вероятность, что после широкой огласки этой информации, Талипова традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб". Впрочем, количество подобных свидетельств все возрастает. Все они станут дополнительными доказательствами на будущем трибунале", - отметили в ГУР.

Справка УНИАН. Александр Талипов-Крымский Z-блогер, основатель и автор канала "Крымский смерш". Он активно занимается преследованием проукраинских жителей Крыма.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Следовательно, станция и Каховское водохранилище уничтожены. В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.

Взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В Белом доме уже заявили, что Россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Такое же мнение высказали и в Европейской комиссии.

Разведка Украины, СБУ продолжают собирать доказательства того, что плотину разрушили российские оккупанты. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили ранее, что россияне взорвали дамбу дистанционно. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления именно такого порыва.

Также вчера украинская разведка опубликовала переведенную на английский язык аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана между двумя российскими солдатами и является доказательством того, что российские силы организовали разрушение плотины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что захватчики разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.

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