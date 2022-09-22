По его словам, частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии соприкосновения.

Вооруженные силы Украины могут почувствовать результат мобилизации россиян на фронте не раньше декабря 2022 года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью Укринформа.

По его словам, временной фактор имеет свое немалое влияние, поскольку мобилизация, как любой процесс государственного уровня, требует времени.

Видео дня

"Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль. Очевидно, недавние предложения по усилению уголовной ответственности за уклонение от призыва в военное время внесены на рассмотрение Государственной Думы РФ совсем неслучайно", - добавил Забродский.

По мнению генерала, поскольку подозревать резервистов РФ в "чрезмерном энтузиазме" нет никаких оснований, то процедура оповещения, сбора и направления в воинские части может потребовать по меньшей мере одного-двух месяцев.

"При условии внедрения минимально необходимой к подготовке мобилизованных будет нужен еще как минимум один месяц. В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года", - отметил он.

Забродский подытожил, что в случае пренебрежения подготовкой этот срок может быть сокращен. Несмотря на это частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии соприкосновения.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ заявили, что будут отправлять на войну в Украине прежде всего граждан, имеющих боевой опыт. По словам Шойгу, они планируют призвать до 300 тысяч человек.

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, 7 пункт просто пропущено. А на сайте для официального опубликования нормативных актов указывается, что это пункт "для служебного пользования".

Однако по информации СМИ, засекреченный 7 пункт указа Владимира Путина о мобилизации позволяет призывать один миллион человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на эти публикации и назвал информацию "ложью".

Вас также могут заинтересовать новости: