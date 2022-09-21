Эдгар Ринкевич отметил, что пока цивилизованные страны празднуют день мира, Россия объявляет о наращивании войска.

Сейчас Россия так же опасная для Европы, как нацистская Германия в прошлом веке. Пока цивилизованные страны празднуют интернациональный день мира, РФ объявляет о мобилизации и собирается призвать 300 тысяч солдат в своей войско.

Такие заявления сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на персональном аккаунте в Twitter.

"Путин объявил о "частичной" мобилизации и аннексии части Украины. Мы не должны поддаваться на его шантаж и [должны] поддерживать Украину изо всех сил. Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", — написал Ринкевич.

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В отдельном посте министр иностранных дел прокомментировал ядерные угрозы Путина. По его словам, российский президент ведет опасную риторику, пока население цивилизованных стран празднует интернациональный день мира.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

В США, Нидерландах и Великобритании прокомментировали приказ российского президента. Союзники Украины в большинстве называют такой шаг признанием поражения.

Ранее появилась информация, что оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Ставленники Кремля заявили, что официальные результаты псевдоголосований будут обнародованы 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" смогут направить официальный запрос на вступление в состав России".

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