Боевой дух россиян снижается.

Военнослужащие российской армии дезертируют и отказываются сражаться на поле боя.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

По словам высокопоставленного военного чиновника, есть свидетельства того, что боевой дух россиян снижается.

"Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и моральным духом в российской армии", - сказал он.

Также существует много отчетов, в которых подробно описывается, как российские солдаты всех уровней дезертируют с постов или отказываются сражаться.

"Мы продолжаем видеть это в размышлениях и разговорах с украинцами, которые это подтверждают", - отметил военный.

Ранее глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что российские захватчики могут взять паузу в ближайшие несколько недель.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Ричард Мур.

Напомним, что ранее об увеличении случаев дезертирства российских оккупантов сообщали и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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