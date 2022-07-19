Противник продолжает нести потери в живой силе и технике.

Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть в Российской Федерации.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что противник продолжает нести потери в живой силе и технике.

"Продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть на территорию РФ", - говорится в сводке.

Как ранее сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что оккупационные войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

Эту же информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там сообщили, что военные РФ понимают неэффективность своих действий против сил обороны Украины.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что из общежития в Михайловке Васильевского района Запорожской области, где ранее фиксировалось место жительства войск РФ, произошел случай дезертирства 60 оккупантов.

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