В настоящее время ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

Посол Украины в США Оксана Маркарова не стала уточнять детали обсуждений с Вашингтоном передачи ВСУ ракет ATACMS к системам HIMARS, но отметила, что разговоры со Штатами касаются и того, в чем украинское войско будет нуждаться в будущем.

Об этом шла речь в интервью Маркаровой Радио Свобода.

"Мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду в детали заходить, как мы говорим: лучше мы чем-то удивим россиян на поле боя, но мы обсуждаем все способности", - рассказала она.

Она отметила, что Минобороны вместе с главнокомандующим и военным аташатом посольства "практически на ежедневной основе" очень активно работают "над тем, чтобы увеличить как количество того, что мы уже получаем, так и получить новые способности".

"Это приоритет номер один, который и президент Зеленский, и министр Кулеба ставят перед всеми дипломатами. Поэтому больше по количеству и по качеству – это приоритет, над которым мы постоянно работаем", - сказала Маркарова.

Посол также поделилась впечатлениями Соединенных Штатов от использования украинскими военными западного оружия.

"Что касается впечатлений американской стороны о применении, я могу сказать, что и от наших партнеров на политическом уровне, и особенно от коллег из Пентагона, из разнообразных, скажем так, департаментов мы постоянно слышим восхищение, я не побоюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и наших Вооруженных сил, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины", - отметила Маркарова.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

Скибицкий назвал оккупированный Россией полуостров "хабом перемещения" всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины.

Среди целей ВСУ - скопление военной техники, боеприпасов и материалов войск РФ и Черноморский флот.

В настоящее время ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

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